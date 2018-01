Lopend Vuur: Iedereen zou vrijwilligerswerk moeten doen

Vier vrijwilligersorganisaties werden maandagavond in het zonnetje gezet in het provinciehuis in Groningen.

Jeugdsoos Flits uit Loppersum, Stichting Nieuw Nabuurschap uit Groningen, Colourful Bedum en Tennisclub Nienoord uit Leek kregen de provinciale vrijwilligersprijs.

Veel organisaties in onze maatschappij draaien op vrijwilligers. Of het nou de voetbalclub, het buurthuis of de voedselbank is. Zonder al die vrijwilligers lijkt er niet veel tot stand te komen. Denk ook eens aan de luizenouders op school of de vrijwilligers in verzorgingshuizen.

Wat vind jij? Zou iedereen vrijwilligerswerk moeten doen?



Energiedrankjes



Maandag was ons Lopend Vuur: Verbied de verkoop van energiedrankjes aan jongeren. Ruim 86 procent van de 3190 stemmers was het daarmee eens.