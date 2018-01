Ook Carnavalsvereniging Ter Apel wil vrij tijdens carnaval

Ook carnavalsvereniging De Kloosterwiekers uit Ter Apel wil dat er twee nationale vrije dagen komen tijdens Carnaval. 'Wij voelen daar wel iets voor', zegt 'minister van vrije doagen' Wim Eilert.

'In de eerste plaats vinden wij het een fantastisch initiatief vanuit het Zuiden', zegt hij. 'Veel leden van onze vereniging hebben de petitie dan ook ondertekend en als vereniging hebben we de oproep ondersteund.'

Ook op zaterdag vrij

De Kloosterwiekers vinden het initiatief een goed idee, zeker omdat mensen nu vaak nog vrije dagen moeten opnemen. 'Ook op zaterdag, als onze carnavalsoptocht begint, zijn er winkels geopend. Het personeel van die winkels gunnen wij het ook dat ze gewoon naar onze optocht kunnen kijken. Net als in het Zuiden van Nederland.'

Toch ziet ook Eilert wel in dat het lastig wordt om de vrije dagen echt voor elkaar te krijgen. Een advocaat zei eerder al tegen de NOS dat het een onmogelijke missie is. 'Dat snap ik ook wel en het zal ook heel erg moeilijk worden. Maar wij vinden het initiatief hartstikke goed. Daarom ondersteunen we het van harte.'

Grootste van het noorden

Vrije dagen of niet, Eilert verheugt zich ook dit jaar weerop een mooi carnavalsfeest. 'Op 10 februari hebben we onze optocht, de grootste van het Noorden. Daar zijn we ontzettend trots op.'

Lees ook:

- 'Carnaval is een feestje van bed tot tent'

- Ter Apel maakt zich op voor de carnavalsoptocht

- De 11de van de 11de: het carnavalsseizoen is geopend