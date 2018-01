Moeder ten einde raad: 'Mijn Turkse man is er met ons zoontje (1,5) vandoor'

'Het is de nachtmerrie van iedere ouder. Mijn kind van anderhalf jaar oud is weg', zegt Korien Dijkhuis uit Winschoten.

Ze meldt dat haar zoontje Mert Ozinal door zijn vader is ontvoerd, vermoedelijk naar Turkije.

Spullen verdwenen

Dijkhuis zelf is te emotioneel om te reageren, daarom voert zus Anita Ottjes het woord. 'Ze wonen in een portiekwoning. Turkse mensen hebben altijd hun schoenen buiten staan en dragen geen schoenen in huis. Het viel op dat de schoenen van de vader weg waren. Toen de moeder naar de kamer van Mert liep zag ze dat alle spullen waren verdwenen.'

Op Facebook plaatste Dijkhuis haar wanhopige bericht:



Auto gevonden

De 25-jarige vader is vermoedelijk naar Bremen gegaan, om vervolgens naar Istanbul door te vliegen. Bij de Duitse grens is inmiddels de auto van de vader teruggevonden. In de auto zat een persoon, maar de politie wil niet zeggen wie die persoon is. Hij is verhoord en wordt verdacht van betrokkenheid bij het onttrekken van het kind aan het ouderlijk gezag.

Moeder Korien Dijkhuis heeft maandag bij de politie aangifte van ontvoering gedaan. De politie heeft het jongetje aangemeld bij het landelijke bureau vermiste personen. Daarnaast staat het kind gesignaleerd als vermist. Ook is er contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens politiewoordvoerder Robert- Jan Valkema is er informatie dat vader en kind in het buitenland zijn. Via de passagierslijsten van de vliegmaatschappij hoopt de politie daar zekerheid over te kunnen krijgen.

Dijkhuis heeft de vader vier jaar geleden ontmoet op vakantie in Marmaris. Sinds twee jaar woont hij in Winschoten.

Schoonfamilie

Ottjes denkt dat het een impulsieve actie is en hoopt dat het jongetje snel terug wordt gebracht. 'Mijn zus heeft contact met de Turkse schoonfamilie. Niemand begrijpt er iets van. Ze distantiëren zich ook van de actie. Mochten zij het jongetje signaleren dan zullen ze op de vader inpraten. Ik hoop dat hij snel tot inzicht komt over wat hij heeft gedaan.'