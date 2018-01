Groninger Bodem Beweging stapt uit overleg schadeprotocol

De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft geen enkel vertrouwen in de totstandkoming van een schadeprotocol. De organisatie stapt daarom uit het overleg met Economische Zaken, medewerkers van de Nationaal Coördinator Groningen en de provincie.

Volgens voorzitter Jelle van der Knoop ligt er een nieuw concept-protocol op tafel dat in de verste verte niet lijkt op het voorstel dat de regio zelf een paar maanden geleden heeft opgesteld.

'Er missen een aantal dingen. Ik heb er geen vertrouwen in dat dit binnen twee weken te repareren is. Dan ga je meedoen aan iets terwijl je weet dat je op geen enkele manier je zin kunt krijgen. Ik heb geen zin om mijn tijd daar aan te verdoen', laat hij weten.

Andere gedachten?

Dinsdagmiddag komt de werkgroep die het schadeprotocol moet opstellen voor het eerst bijeen. Woensdag volgt daarop in Den Haag een bestuurlijk overleg. Als daaruit blijkt dat er toch meer onderhandelingsruimte is, overweegt de bodembeweging alsnog mee te doen. Maar Van der Knoop verwacht dat niet. 'We doen alleen mee als dit voorstel helemaal van tafel is.'

Contourenlijn

Volgens de GBB is de contra-expertise uit het concept-protocol gehaald en dat is voor de organisatie onacceptabel. Het betekent dat mensen geen second opinion kunnen krijgen van hun schade. Ook staat er weer een soort contourenlijn in, zegt Van der Knoop. Binnen die lijn zou er eenvoudig over schade worden beslist. Daarbuiten zou iedere melding van schade breed worden onderzocht.

Onvoorstelbaar

Van der Knoop vindt het verder onvoorstelbaar dat de NAM al akkoord is met dit concept. Dat betekent volgens hem dat het gasbedrijf er dus aan meegeschreven heeft, terwijl de NAM op afstand zou moeten komen te staan. 'Nu snap ik ook dat de minister zegt dat het protocol binnen twee weken klaar is. Dat kan alleen als het al voorgekookt is met de NAM'.

Het Groninger Gasberaad overlegt nog over wat te doen. Voorzitter Jan Wigboldus zegt dat de kans groot is dat ook zij niet meedoen.

Dinsdagavond vindt er in de Tweede Kamer een debat plaats over het schadeprotocol.

