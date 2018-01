OZG in Winschoten stelt operaties uit na diefstal van elektriciteitskabels

Dieven hebben maandag op dinsdagnacht elektriciteitskabels van het noodaggregaat van de locatie Lucas in Winschoten van het Ommelander Ziekenhuis losgeknipt en gestolen.

Daardoor heeft het ziekenhuis tijdelijk geen noodaggregaat en zijn alle geplande operaties uit voorzorg uitgesteld.

Onveilige situatie

Het ziekenhuis zegt dat de veiligheid van de patiënten niet in het geding is. De reguliere elektriciteitsvoorziening is intact en voorziet het ziekenhuis van elektriciteit. De overige functies van het ziekenhuis draaien gewoon door.

Noodaggregaat

Volgens OZG-woordvoerder Rogier Brink is het is van belang tijdens operaties het gebruik van een noodaggregaat achter de hand te hebben. 'Indien de stroom uitvalt, zorgt een noodaggregaat ervoor dat de operatie toch gewoon door kan gaan. Nu er geen stroom van een noodaggregaat achter de hand is, zijn uit voorzorg de operaties uitgesteld'.

Reparatie

Naar verwachting zal de elektriciteitsvoorziening vanmiddag gerepareerd zijn. De patiënten die een afspraak hadden voor een operatie zijn inmiddels allemaal ingelicht zegt het ziekenhuis. Met hen zijn nieuwe afspraken gemaakt.

