Groningse schrijfster komt zichzelf tegen op zoektocht door Afrika

Als student schrijft Fleur van der Bij een scriptie over de Nederlandse ontdekkingsreiziger Juan Maria Schuver (1852-1883). Dat hij spoorloos verdween tijdens een tocht door Soedan, blijft haar ook na haar studie fascineren.

Van der Bij besluit op zoek te gaan naar sporen van Schuver. In 'De Nijl in mij' beschrijft ze de tocht door Soedan en Ethiopië en zijn lezers getuige van hoe ze vooral zichzelf tegenkomt.

Frank Westerman

Het idee voor het boek ontstaat in sportcentrum Kalkwijck in Hoogezand. Schrijver Frank Westerman van 'De Graanrepubliek' houdt daar een lezing. Na afloop komt Fleur van de Bij met hem in gesprek en vertelt hem over haar onderzoek naar de vergeten Nederlandse ontdekkingsreiziger Juan Maria Schuver. Westerman ziet in haar onderzoek een roman.

Aan een speer geregen

Eind 2008 neemt de schrijfster het vliegtuig naar Soedan. Ze reist de ontdekkingsreiziger na in de hoop meer over hem te weten te komen. Vooral wil ze opheldering over hoe Schuver aan zijn eind kwam.

Is hij aan een speer geregen door boze Soedanezen of heeft hij zijn eigen dood in scene gezet? Op haar zoektocht krijgt ze hulp van de mensen die ze in Soedan ontmoet. Uiteindelijk sluiten zelfs een aantal kindsoldaten, bewapend met Kalasjnikovs, zich bij haar aan.

Verongelukte zusje

Dat de reis door Soedan haar mentaal niet in de koude kleren is gaan zitten, blijkt als ze terugkeert naar Nederland. Van der Bij raakt in een psychose en stort in. De zoektocht naar de verdwenen ontdekkingsreiziger blijkt vooral een zoektocht naar haar eigen verdriet over haar verongelukte zusje.



'De Nijl in mij', met als ondertitel 'Een ontdekkingsreis naar het hart van de waanzin' van Fleur van der Bij is verschenen bij uitgeverij AtlasContact.