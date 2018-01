Noord Vandaag: 'Er wordt daar meer gehuild dan gesproken'

'Een geslagen hond gaat altijd terug naar zijn baas. Zo was het bij mijn zus ook. Onze ergste nachtmerrie is nu werkelijkheid geworden.' Dat zegt Anita Ottjes uit Winschoten. Het 1,5 jaar oude zoontje van haar zus is ontvoerd door zijn Turkse vader. Dat en meer in Noord Vandaag.

Verslaggever Marco Grimmon heeft moeder Korien Dijkhuis thuis opgezocht. 'Er wordt daar meer gehuild dan gesproken', vertelt hij. 'Het echtpaar had vaak ruzie en afgelopen vrijdag is het hoog opgelopen. Daarop heeft de man waarschijnlijk besloten om het vliegtuig naar Turkije te pakken, samen met zijn zoontje.' Maar eenmaal over de grens komt slechts de helft van de ontvoerde kinderen terug. (08:25)

Verder in Noord Vandaag:

- De Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad zijn uit het overleg over het nieuwe schadeprotocol gestapt. Ze vinden het concept dat er ligt onacceptabel. Voorzitter Jan Wigboldus van het Gasberaad is te gast in onze studio. (00:07)

- In het Ommelander Ziekenhuis in Winschoten zijn alle geplande operaties afgelast. Reden: dieven hebben stroomkabels van het noodaggregaat meegenomen. (06:57)

- Geert en Alie Hassing uit Midwolda zijn 80-plussers die al 35 jaar hulpgoederen inzamelen voor Oost- Europa, Afrika en Brazilië. Ze willen hier nu mee stoppen, maar kunnen geen opvolgers vinden. Geert doet bij ons een oproep. (12:37)

- De toren van de Jacobuskerk in Zeerijp is vijfhonderd jaar oud, maar de aardbeving van vorige week was te veel. In de muur die een meter dik is, zit een lange scheur. Eigenaar Stichting Oude Groninger Kerken wil dat de schade wordt hersteld. (14:03)

- Ronald is bij de Kloosterwiekers in Ter Apel. De carnavalsverenigingen in ons land pleiten voor twee nationale vrije dagen tijdens carnaval. 'Dan kan iedereen meefeesten en naar de optocht komen kijken.' De Kloosterwiekers zingen tot slot hun lijflied 'Kiele, Kiele Fennechie'. (16:43)

De uitzending van Noord Vandaag bekijk je bovenaan dit artikel of via deze link.