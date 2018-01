Graafwerkers in Stad stuiten op explosief

Bij werkzaamheden aan de Grote Beerstraat in de stad Groningen is dinsdagochtend een mortiergranaat gevonden. Volgens de politie komt het explosief uit de Tweede Wereldoorlog.

De Explosieve Opruimingsdienst van Defensie (EOD) heeft het explosief dinsdagmiddag ter plekke onschadelijk gemaakt.

Omdat de granaat werd gevonden op een terrein waar nog woningen gebouwd moeten worden, kon het explosief zonder gevaar voor omwonenden op dezelfde plek ter ontploffing worden gebracht.

Hoe de mortiergranaat precies op het terrein aan de Grote Beerstraat is terechtgekomen, durft de politie nog niet te zeggen. 'Het kan zijn dat het explosief is meegevoerd met graafzand, maar het kan ook zijn dat het al langere tijd in de grond zat', zegt een politiewoordvoerder.