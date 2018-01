Op de A7 ter hoogte van Beerta is er op de rijbaan richting de Duitse grens dinsdagmiddag een personenauto met aanhangwagen van de weg geraakt.

De combinatie raakte in een slip en kwam in de sloot naast de weg tot stilstand. Hoe dit kon gebeuren is nog bekend. Over de toestand van de bestuurder is eveneens nog niets bekend.

De bestuurder werd met hulp van de brandweer uit het voertuig geholpen.