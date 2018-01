FC Groningen steunt fakkeltocht tegen gaswinning

FC Groningen steunt de fakkeltocht die de Groninger Bodem Beweging (GBB) vrijdag organiseert. De fakkeltocht door het centrum van de stad Groningen is gericht tegen de gaswinning in onze provincie.

De organisatie verwacht minstens achtduizend mensen. Dat zijn tweemaal zoveel deelnemers als vorig jaar.

Het UMCG, de Rijksuniversiteit en thuiszorgorganisaties spraken hun steun ook al uit. Nu doet FC Groningen dat ook: 'Onder onze achterban is een grote betrokkenheid bij het aardbevingsgebied en wij hebben dan ook veel sympathie voor de acties van de Groninger Bodem Beweging', staat in de wekelijkse nieuwsbrief.

Aandacht vestigen

De club komt zelf ook in actie: 'Wij zullen bij één van onze resterende thuiswedstrijden van dit seizoen ook weer de landelijke aandacht proberen te vestigen op de problematiek voor de getroffenen en onze supporters, die direct of indirect met de gevolgen van de aardbevingen in Groningen te maken hebben.'

