Deze dag: Flokstra vrijgesproken

'Een telefoontje naar de krant is voldoende om jou te ruïneren', schreef de Winschoter wethouder Joop Flokstra in zijn ontslagbrief. Flokstra zou na een receptie aangeschoten in zijn auto zijn gestapt, maar ontkende in alle toonaarden. De rechter gaf hem uiteindelijk gelijk en sprak de 'Leeuw van Sodom' vrij. Dat gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 17 januari 1994.

Het incident zelf vond bijna een jaar eerder plaats, bij het afscheid van een politiechef. Flokstra zou in kennelijke staat in zijn auto zijn gestapt. Toen de kwestie in maart 1993 bekend raakte in de gemeenteraad, trad hij meteen af. Het Nieuwsblad schetste in verschillende publicaties het beeld van een dronken automobilist, die na aanhouding politieagenten zou hebben beledigd. De rechter achtte een en ander niet wettig en overtuigend bewezen.

Oud Radio Noord-verslaggever Jan van der Meide die de rechtszaak destijds bijwoonde, denkt dat het pleidooi van advocaat Fokkema de doorslag gaf. Die betoogde dat het 'door de suikerziekte van Fokkema kwam', dat zijn client soms de indruk wekte beschonken te zijn. Zonder daadwerkelijk te hebben gedronken.

Flokstra zei dat hij, los van eventueel alcoholgebruik, 'geen centimeter in de auto had gereden'. Hij trad niettemin af omdat de publieke opinie hem meteen veroordeelde. Hij had op zijn minst de schijn tegen: 'hij spuugde er niet in', herinnert Van der Meide zich, die graag de verdiensten van Flokstra voor Winschoten benadrukt: 'het gaat hier wel om een wethouder die kleur gaf aan het openbaar bestuur'.

De bijnaam 'Leeuw van Sodom' dankte de in 2010 overleden politicus mede aan zijn indrukwekkende stemgeluid. 'Meneerrrrr de voorzitterrrrrr', bulderde het door de Winschoter raadszaal als Joop Flokstra het woord nam. Hij is de bedenker van de Nacht van Winschoten. En hij ijverde er onvermoeibaar voor om de spoorverbinding met Duitsland in stand te houden.

De omstreden gebeurtenissen na afloop van een receptie kostten hem de politieke kop. Geen drama, benadrukte hijzelf, want hij was sowieso van plan geweest om in 1994 het pluche te wisselen voor een stoel in de raadszaal als gewoon raadslid. 'En dat lustte men in Winschoten niet', aldus Flokstra zelf, 'en toen verschenen er stukken in de krant over mijn aanhouding door de politie'.

Opzet of niet, uiteindelijk kreeg de afgetreden wethouder eerherstel. Er was een boete van 1750 gulden en negen maanden rijontzegging tegen hem geëist, het werd vrijspraak. Het gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 17 januari 1994.