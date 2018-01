Partijen roepen Mark Rutte naar de Kamer

De fracties van GroenLinks, SP en de PvdA vragen premier Mark Rutte om bij het spoeddebat te zijn over de aardbeving van vorige week in Zeerijp. Een meerderheid in de Kamer vindt dat niet nodig, en dus komt hij waarschijnlijk niet.

Aanleiding voor het verzoek is het opstappen van de maatschappelijke partijen uit het overleg over een nieuw schadeprotocol

Geen vertrouwen

Zowel het Gasberaad als de Groninger Bodem Beweging zien geen heil meer in overleg over dat schadeprotocol, omdat het voorstel dat nu op tafel ligt op essentiële punten afwijkt van het (moeizaam bereikte) concept dat de Groningse overheden en organisaties in oktober bij het ministerie van EZ neerlegden. Volgens de Groninger Bodem Beweging lijkt het erop dat het nieuwe voorstel van tevoren is afgestemd met de NAM.

De Tweede Kamer debatteert vanaf dinsdagavond half zeven over het schadeprotocol voor afhandeling van schade in onze provincie. Om Rutte te dwingen om naar de Kamer te komen is een meerderheid nodig, en die is er niet.

