Stroomvoorziening hersteld: Ommelander Ziekenhuis hervat operaties

De verbinding tussen het noodaggregaat en de locatie Lucas van het Ommelander Ziekenhuis is hersteld.

Het ziekenhuis legde dinsdagmiddag tijdelijk alle operaties stil vanwege het ontbreken van het noodaggregaat. Volgens een woordvoerder is deze voorziening belangrijk, zodat operaties toch door kunnen gaan wanneer de stroom uitvalt.

Herstel

De afgelopen uren is hard gewerkt om nieuwe kabels te leggen en aan te sluiten. Na een test, die positief verliep, is het ziekenhuis sinds 15.00 uur weer volledig in bedrijf.

Dieven

Vannacht hadden dieven de elektriciteitskabels van het noodaggregaat van de locatie Lucas van het Ommelander Ziekenhuis losgeknipt en gestolen. Als gevolg van de diefstal had het ziekenhuis tijdelijk geen beschikking over een noodaggregaat.

Veiligheid

De veiligheid van de patiënten is niet in het geding geweest. De reguliere elektriciteitsvoorziening was gewoon intact en voorzag het ziekenhuis van elektriciteit. De overige functies van het ziekenhuis draaiden tijdens de stroomuitval door.

