Eikenaar over GBB en Gasberaad: 'Heb er wel begrip voor'

Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) begrijpt het standpunt van de Bodembeweging en het Groninger Gasberaad om uit het overleg voor een nieuw schadeprotocol te stappen.

'Ik heb er wel begrip voor', zegt hij. 'Wat ons en hun betreft zou het schadeprotocol wat door de regio gemaakt is, de basis van het gesprek moeten zijn. Ik denk dat dit signaal krachtig overkomt, zowel naar de minister als naar de Tweede Kamer vandaag, want die spreken over de gaswinning en het schadeprotocol.'

Opzet gesprek verandert

De opzet van het gesprek morgen, waarbij Eikenaar, bestuurders uit de regio en Nationaal Coördinator Hans Alders aanschuiven bij minister Eric Wiebes van Economische Zaken, verandert hierdoor wel.

'Allereerst zullen we met elkaar moeten spreken over het feit waarom de Bodembeweging en het Gasberaad niet aan tafel zitten. Het gesprek zelf heeft nog wel zin, maar daar zal zeker over gesproken moeten worden.'

Inzet regio is leidend

Wat betreft de inhoud van het schadeprotocol verandert de inzet van de regio niet, betoogt Eikenaar.

'Het voorstel uit de regio is leidend. Voor mij, de Bodembeweging én het Gasberaad. En wanneer de minister verbeteringen heeft op het protocol dan hoor ik dat graag, maar het is wel de richting die we op moeten met elkaar.'

Concept-schadeprotocol

Het concept-schadeprotocol dat nu voorligt, is voor Eikenaar niet genoeg.

'Er zitten elementen in die bespreekbaar zijn, maar het wijkt ook af van het protocol wat wij als regio gemaakt hebben. En voor ons is ons protocol leidend en is dat het uitgangspunt van het gesprek.'

Lees ook:

- Belastingbetaler, en niet de NAM, betaalt de meeste bevingsschade

- Partijen roepen Mark Rutte naar de Kamer

- Ook Groninger Gasberaad stapt uit overleg schadeprotocol

- Groninger Bodem Beweging stapt uit overleg schadeprotocol