Zeldzame zeeforel terug op oude nest: 'De sportvisser heeft het onder ede verklaard'

In het Peizerdiep bij Roden is onlangs een zeldzame zeeforel gevangen. Henk Mensinga, directeur van Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, kan zijn geluk niet op. 'Eén zeeforel maakt nog geen zomer, maar dit geeft de burger moed', zegt hij.

De Hengelsportfederatie zet zich al jaren in om de zeeforel terug naar Drenthe te krijgen. 'De zeeforel is drie jaar geleden met duizenden soortgenoten als klein visje van twee centimeter in het Groote Diep uitgezet. Dat de vis nu terugkeert naar deze plek om voor nageslacht te zorgen, is een teken dat de natuur zich herstelt, want we zetten jaarlijks duizenden vissen uit.'

Euforie getemperd

Doordat de Lauwerszee werd afsloten door dijken, gemalen en sluizen, konden de zeevissen vanaf de Waddenzee een tijd niet meer in de zoete wateren van Groningen en Drenthe komen om eitjes te leggen. Toch tempert Mensinga de euforie een beetje. 'We weten nog niet precies hoeveel zeeforellen er omhoog zijn gezwommen en weer zijn teruggekeerd. Daar is nog geen onderzoek naar gedaan.'

Visserslatijn?

Mensinga erkent dat hij wel zeker moest weten dat het om een zeeforel ging en er geen sprake was van zogeheten visserslatijn. 'Daarom hebben we contact gehad met de sportvisser die de forel gevangen heeft. Die visser is overigens een ex-politieman en hij heeft onder ede verklaard dat hij écht een zeeforel heeft gevangen', lacht de directeur.

Geen twijfel

Na de vangst deed de Hengelsportfederatie navraag bij Duitse visserijbiologen, die de zeeforel drie jaar geleden hebben uitgezet. 'Op basis van onze beschrijving wisten ze zonder twijfel te melden dat het om één van de door hun uitgezette zeeforellen ging', vertelt Mensinga.

Trekroutes

Volgens hem wordt er steeds meer moeite gedaan om vispopulaties in ere te herstellen. Er wordt onder meer bekeken of de trekroutes optimaal zijn. 'Zo is er een hele mooie trekroute van de Waddenzee naar de Drentse beken via het Lauwersmeer en het Peizerdiep-systeem. Wanneer je de zeeforel volgt, kun je zien dat het daadwerkelijk mogelijk is dat de vissen de route weer afleggen.'

