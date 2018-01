Deel dit artikel:











Volg het Kamerdebat over Groningen live via rtvnoord.nl (Foto: Wikimedia commons)

De Tweede Kamer debatteert dinsdagavond over de gaswinning en de aardbevingen in onze provincie. Je kunt het debat en al het nieuws eromheen live volgen via rtvnoord.nl.

De Kamerleden praten met minister Wiebes van Economische Zaken over het nieuwe schadeprotocol. Twee dubbeldekkers vol Groningers zijn dinsdagmiddag afgereisd naar Den Haag om het debat bij te wonen. Ook twee verslaggevers van RTV Noord zijn erbij. Via ons liveblog op rtvnoord.nl is het debat op de voet te volgen. Ook kun je live meekijken met het Kamerdebat. Het debat in Den Haag begint om 18:45 uur. Lees ook: - Dubbeldekkers vol Groningers richting gasdebat Tweede Kamer

