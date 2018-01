Marktplaatsoplichter hoeft waarschijnlijk niet de cel in

Het Openbaar Ministerie heeft een half jaar voorwaardelijke celstraf geëist tegen een 55-jarige Groninger wegens oplichting via Marktplaats. De man bood in het najaar van 2013 concertkaarten van onder meer One Direction aan, zonder deze te leveren.

Twaalf mensen, die samen 3200 euro overmaakten naar het vermelde rekeningnummer, deden aangifte. Zes andere gedupeerden waren samen 756 euro kwijt, maar spanden geen zaak aan.

'Pinpas gestolen'

Na een onderzoek van twee jaar kwam de politie uit bij de Groningse verdachte. De man ontkent alle betrokkenheid bij de zaak. Zo zou hij de advertenties niet op Markplaats hebben geplaatst. Wel geeft hij toe dat het vermelde rekeningnummer van hem was.

Het geld dat daarop door de kopers werd gestort, werd steeds vlak nadat het was overgemaakt gepind bij een pinautomaat aan de Grote Markt in Stad. Volgens de verdachte was zijn pinpas echter al in het najaar van 2013 gestolen.

In coma geslagen

Omdat de zaak bijna drie jaar bij het OM lag, hield de officier van justitie het in zijn eis bij een half jaar voorwaardelijke celstraf.

Ook hield hij er rekening mee dat de man in 2015 in coma geslagen is, waardoor hij hersenletsel opliep.

Lees ook:

- 'Ik ben online opgelicht! Waarom doet de politie niks?'