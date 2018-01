Theaterproductie moet Midden-Groningen cultureel op de kaart zetten

Theaterproductie 'Hotel Zigterman, in het midden het hart', moet de nieuwe gemeente Midden-Groningen cultureel op de kaart zetten. Het is een initiatief van de stichting Midden-Groningen.

Trots op wat de gemeente te bieden heeft

'Je wilt laten zien wat er voor moois in het gebied gebeurt, daar mag je trots op zijn', zegt Emil Klok. Hij is één van de organisatoren van de theaterproductie. Het gebied heet sinds 1 januari Midden-Groningen en is gevormd uit de 'oude' gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren.

De vorm waarin het stuk is gegoten, is bijzonder. Zo zijn er in mei en juni dit jaar in dorpshuizen en cafés in de regio eerst twee kortere stukken, de prologen, te zien. Het slotstuk speelt zich af juli in het Adriaan Tripbos in Sappemeer.

Elke 'oude' gemeente komt aan bod

'Mensen worden op deze manier alvast enthousiast gemaakt over het stuk en er wordt in elke "oude" gemeente gespeeld', zegt Klok. Ook qua inhoud is erop gelet dat elke "oude" gemeente aan bod komt.

Zo gaat het stuk over een familie op stand uit Menterwolde en een asociale familie uit Slochteren. 'Dat zegt trouwens niks over de mensen in de gemeente, dit is volstrekt willekeurig gekozen', zegt Klok lachend.

Vooroordelen

De dochter uit de ene familie verwacht een kind van de zoon uit de andere familie. Dan moet er getrouwd worden. En dat gebeurt in Hotel Zigterman in Sappemeer. 'Daar komen de gezinnen bij elkaar en krijgen ze te maken met vooroordelen die ze over elkaar hebben', vertelt Klok.

De boodschap van het stuk is dat mensen allemaal wel vooroordelen hebben, maar dat goed samenleven in de nieuwe gemeente en positief naar elkaar kijken belangrijk is.

Mensen verenigen

'Veel mensen in het gebied zijn met cultuur bezig, zoals koren, beeldende kunst of theater. Die willen we ook verenigen.'

Het is dan ook de bedoeling dat er acteurs uit de verschillende plaatsen in de gemeente meespelen in het stuk. Ze zijn nog op zoek naar tientallen gegadigden.

Geen Brad Pitt

'Maar geen types als Brad Pitt, die zijn verwaand', zegt Klok lachend. Er zijn nog tientallen acteurs nodig voor uiteenlopende rollen. 'Theaterervaring mag, maar hoeft niet', zegt Klok.

De audities zijn op zondag 4 februari in theater Kielzog in Hoogezand. Geïnteresseerden die geen Brad Pitt heten, kunnen zich opgeven door te mailen naar info@hotelzigterman.nl.

