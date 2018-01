De wifi-tovenaars van Slimmer wifi

Een van de meest herkenbare frustraties op kantoor: een slechte wifi-verbinding. Het Groningse bedrijf Slimmer wifi zag er een gat in de markt in. En kreeg gelijk.

Door Richard Kootstra

Slimmer Wifi-oprichter Wouter Zijlstra rolde acht jaar geleden in de IT sector. 'Ik ben een nerd en ik hou ervan om dingen te maken. Toen ik begon, was dat nog voor het loon van een afwasser', zegt hij.

'Ik had naast mijn studie een baantje als afwasser in een restaurant. Uiteindelijk was ik meer met technische dingen voor ze bezig dan met afwassen. Daarna heb ik me bij de KvK ingeschreven en deed echt van alles, van laptops repareren tot IT-projecten.'

Fiksen

Zijlstra begon eind 2014 met het huren van een werkplek bij het Launch Cafe, het startup-onderkomen in hartje Groningen. Daar merkte hij dat iedereen er mopperde over de internetverbinding. 'Ik dacht dat ik het wel zou kunnen fiksen. Dus ik liep naar de eigenaar en stelde voor om een wifi netwerk aan te leggen. Hoe moeilijk kon dat nou zijn?'

Spannend

Dat bleek toch behoorlijk tegen te vallen, blikt Zijlstra terug. 'Ik wist niet zoveel over wifi en het was het eerste netwerk dat ik bouwde. Best spannend dus, want je wilt wel iets goeds neerzetten.'

Stoppen met klagen

Het eerste netwerk bleek goed te werken. De ondernemers om hem heen stopten niet alleen met klagen, maar ze raadden hem ook actief aan bij andere bedrijven. 'Steeds vaker belden mensen voor een wifi-netwerk. De eigenaar van het Launch Cafe raadde me aan om mijn bedrijf hier helemaal op te richten', aldus Zijlstra.

Specialiseren

'Er zijn zoveel bedrijven die kampen met slechte wifi en de verantwoordelijkheid van internetproviders houdt op bij een goed werkend modem.' Zijlstra ontdekte bovendien dat er eigenlijk nauwelijks IT-bedrijven zijn die zich volledig specialiseren in aanleg en onderhoud van wifi.

Het slimme van Slimmer wifi zit hem in de manier waarop het bedrijf berekent waar de routers - de wifi-kastjes - komen te staan. Zodat overal een goed wifi-signaal is.

Kratje bier

Bij de eerste paar bedrijven installeerde Zijlstra de kabels en routers helemaal zelf, in de avonduren. In ruil voor een kratje bier vroeg hij Thomas, een van zijn beste vrienden, om hem een avond gezelschap te houden.

'Hij zag me hannesen met kabels. 'Dude, dat ziet er echt niet uit! Laat mij maar', zei hij me. Sindsdien is Thomas verantwoordelijk voor alle installaties.'

Snelgroeier

Online veilinghuis Catawiki, één van 's werelds snelst groeiende bedrijven, aan het klantenbestand toevoegen, was een grote stap voor Slimmer wifi. Zijlstra was uitgenodigd voor een afspraak van twintig minuten met Catawiki-mede-oprichter Marco Jansen. 'We zaten vast in de file en waren tien minuten te laat. Marco zei: 'Je hebt 10 minuten om me te overtuigen'. Ik sloeg alle formaliteiten over, begon te ratelen en vertelde alles wat ik wist. Toen was het: 'Oké, loop maar mee door de kantoren'.'

Superveilig

Internettelefoniebedrijf Voys volgde als klant en kort erop HackerOne. 'Voor HackerOne moet alles echt superveilig zijn opgezet. Daar leer je zo ontzettend veel van en dat konden we weer goed gebruiken bij onze andere klanten.'

Onderweg

'Voor ons is wifi een dienst, geen hardware', vervolgt Zijlstra. 'We hebben laatst een dashboard ontwikkeld die routers, signalen en ingelogde apparaten van al onze klanten in de gaten houdt, vrijwel in realtime. Voordat een klant merkt dat er een probleem is, kan ik hem al bellen en zeggen dat een monteur onderweg is.'

Lek

De wifi-specialisatie kwam vorig jaar oktober goed van pas toen er een groot wifi-beveiligingslek werd ontdekt. 'Enkele gespecialiseerde internetfora meldden het al voordat de internationale media het oppikten', legt Zijlstra uit. 'We wisten dat we een dag hadden voordat het voorpaginanieuws zou worden. We hebben keihard gewerkt om het probleem op te lossen.'

Slim gebouw

Zijlstra wil nu de mogelijkheden die wifi ook biedt inzetten. Met extra sensoren op een router - het wifi-kastje - kunnen gebouwen 'slimmer' worden. Sensoren kunnen temperatuur, het CO2-gehalte, licht en beweging meten. 'Zo kun je gebouwen duurzamer maken door temperatuur, licht of luchtkwaliteit te meten en aanpassingen te automatiseren', zegt Zijlstra.

Politie en brandweer

Ook kan wifi worden gebruikt voor slimme sloten. Door koppeling aan het politiesysteem kan zo van wifi een beveiligingssysteem worden gemaakt. Maar ook de brandweer heeft er wat aan want die kan aan het aantal ingelogde apparaten zien of er nog mensen in het gebouw zijn.

