Deel dit artikel:











Liveblog Kamerdebat: Harde confrontatie tussen VVD en overige partijen Groningers arriveren met vertraging bij de Tweede Kamer voor aanvang van het debat. (Foto: Bart Maat / ANP)

De Tweede Kamer debatteert dinsdagavond over de gaswinning en de aardbevingen in onze provincie. Volg hier de ontwikkelingen in ons liveblog.