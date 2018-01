Aan de Farmsumerweg in Appingedam is dinsdagavond een tankstation overvallen. De twee daders zijn er te voet vandoor gegaan.

Of ze wat buit hebben gemaakt, is niet duidelijk. De politie zet Burgernet in om de daders te achterhalen. Dat heeft al wel enkele tips opgeleverd, maar nog niet naar de overvallers geleid.

Ook wordt onderzoek gedaan bij het tankstation. Agenten hebben zich over de geschrokken medewerkers ontfermd.