Scholen op Sint Maarten hersteld met geld uit Oldambt

De gemeente Oldambt heeft ervoor gezorgd dat twee scholen op het eiland Sint Maarten weer hersteld zijn. De gemeente doneerde 38.000 euro voor de wederopbouw van de scholen.

Orkaan Irma verwoestte in september vorig jaar een groot deel van het eiland. Daarop stelden verschillende gemeenten, waaronder Oldamt, geld beschikbaar

Presentatie



Wim de Visser woont op Sint Maarten en is directeur van de twee scholen op het eiland. Hij kwam dinsdagavond naar Winschoten om de gemeenteraad te vertellen wat er met het geld is gebeurd.

'Wij hebben ontbijtprogramma's gerealiseerd, schoolkleding geregeld en de kinderen krijgen elke dag naschoolse opvang. Wij willen u hier onvoorstelbaar voor bedanken.'

Initiatief Ubbo Emmius

De middelbare school Ubbo Emmius in Winschoten steunt elke twee jaar een goed doel. Dit jaar kozen de leerlingen voor het steunen van de twee scholen op Sint Maarten.

De gemeente Oldambt heeft zich bij de actie aangesloten. Dat doneerde een symbolisch bedrag van 38.000 euro, een voor elke inwoner.

De scholen kregen bij elkaar zo'n 150.000 euro voor de wederopbouw.

Verschillende geluiden

De VCP en de VVD lieten in november vorig jaar weten niet positief te staan tegenover de donatie. 'Onze indruk is dat de scholen niet in puin liggen', zei de VCP. VVD: 'Dit is een taak voor de nationale overheid, niet voor de lokale overheid.'

Toch was een meerderheid van de raad voor een donatie van 38.000 euro. 'Dit geld belandt niet op een grote bult, maar gaat rechtstreeks naar de scholen. Kinderen moeten onderwijs kunnen volgen', zei Martin Viel van de SP.

Lees ook:

- (E)motie van wantrouwen in Oldambt

- Gemeente Oldambt steunt wederopbouw Sint Maarten