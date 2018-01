Groningen bij beste tien fietssteden van Nederland

In acht gemeenten hebben fietsers het beter dan in Groningen. Het Utrechtse Houten werd verkozen tot Fietsstad 2018, gevolgd door Veenendaal en Zoetermeer.

Dat blijkt uit een jaarlijkse enquête van de Fietsersbond onder 45.000 fietsers.

Bestemming op fietsafstand

Groningen scoort in het onderzoek goed op het onderdeel 'stedelijke dichtheid'. Dat betekent dat veel bestemmingen op fietsafstand liggen. Ook ligt er volgens respondenten een logisch fietsnetwerk en kunnen kwetsbare groepen er veilig over straat. Een verbeterpunt is het feit dat fietsers de weg nog vaak met automobilisten moeten delen.



Lage scores

In onze provincie scoren de gemeenten Delfzijl en Oldambt laag in het onderzoek. Datzelfde geldt voor Pekela en Menterwolde, maar daar hebben te weinig fietsers aan de enquête meegedaan voor een betrouwbaar oordeel.

Groningen werd in 2002 nog verkozen tot beste fietsstad.