Wiebes plakt geen datum op nieuw schadeprotocol

Minister Wiebes kan niet zeggen wanneer hij met regels komt voor de afhandeling van de schade door de gaswinning in Groningen. Coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie en vrijwel de hele oppositie drongen er in het spoeddebat over de gaswinning op aan dat er binnen twee weken een schadeprotocol komt voor gedupeerden.

Om tot een schadeprotocol te komen wil Wiebes met alle gedupeerden en betrokken organisaties en overheden praten. 'De weg vooruit is niet een puur Haags gebeuren. We moeten samen tot een resultaat komen.'

Delicate balans

Wiebes gaf in het debat wel toe dat er binnen afzienbare tijd regels moeten komen. 'Ja, dat is een delicate balans, maar dat vind ik ook een kracht van Nederland. We moeten er samen uitkomen met het regiobestuur en de maatschappelijke organisaties.'

Hij benadrukte dat ook de mensen die al schade hebben geleden, onder de nieuwe regeling moeten gaan vallen.

Vermindering gaswinning

Over twee weken komt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) met een advies aan de minister. Het SodM denkt dat, na de aardbeving van vorige week maandag in Groningen, een flinke vermindering van de gaswinning waarschijnlijk noodzakelijk is. Vrijwel alle partijen drongen er in het debat op aan dat dit advies wordt overgenomen.

'Ik kan niet heksen'

Minister Wiebes wil niet op de zaken vooruit lopen. 'Het is een stevige operatie. Het gaat om 200 grootverbruikers, drie landen in de export en elektriciteitscentrales. Dat heb je niet in één keer voor elkaar. Twee weken maak ik niet waar, dat is kletskoek. Het moet goed gebeuren en ik kan niet heksen.'

