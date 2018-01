Eikenaar: 'Wiebes biedt openingen om van contouren af te komen'

Net als veel andere Groningers op de publieke tribune, hoorde ook gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) weinig nieuws tijdens het gasdebat dinsdagavond. Toch viel hem iets op over de contouren bij bevingsschade: 'Volgens mij zegt Wiebes dat de contour van tafel is.'

'Dat is mijn interpretatie, maar volgens mij zegt hij dat in essentie wel', vertelt Eikenaar. 'Hij biedt in ieder geval openingen om van de contouren af te komen. Ik hoop ook echt dat hij dat bedoelde, want dat maakt het gesprek makkelijker.'

Gelderland

Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken zei in het gasdebat dat de schades in Groningen vergoed moeten worden, maar dat er intussen ook al meldingen zijn uit Gelderland. 'Straks krijgen we ook meldingen uit Utrecht of Zeeland', zei Wiebes gekscherend. 'Dát kan niet.'

De interpretatie van Eikenaar is op zijn minst opmerkelijk, want dinsdag stapten de Groninger Bodembeweging en het Gasberaad onder meer vanwege de contourenlijn uit een overleg over het schadeprotocol.

'Of dat met elkaar te rijmen is? Nee. Ik denk dat er allerlei voorstellen zijn, maar hij heeft in het debat zijn mening gegeven. Ik heb dat zo geïnterpreteerd dat hij niet met contouren wil werken.'

Stikstoffabriek

Eikenaar is ook blij dat een stikstoffabriek bij Zuidbroek tot de mogelijkheden blijft horen. Daar zou gas uit het buitenland omgezet kunnen worden naar Gronings gas, zodat hier minder gewonnen hoeft te worden.

'Ik ben blij dat hij het op de agenda zet', aldus de gedeputeerde. 'Maar het is jammer dat hij dan niet meteen zegt: dat gaan we doen. We hebben behoefte aan daden.'

