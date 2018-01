Onbevredigend gevoel overheerst in de bus terug naar Groningen

Zo'n 120 betrokken Groningers reisden dinsdagnacht na het gasdebat in twee bussen terug naar huis. Het gevoel dat bij een groot deel van hen overheerste is een onbevredigend gevoel.

Dirk Halma is een van de organisatoren van de busreis. Hij zegt gemengde gevoelens over te hebben gehouden aan het debat.

Weinig nieuws

'We kwamen in de file, dus we zouden niet op tijd zijn', vertelt Halma. 'Maar de voorzitter van de Tweede Kamer heeft het debat toen uitgesteld. Dat vond ik heel bijzonder. Maar het andere gevoel zit in de inhoud van het debat...'

Daar hoorde Halma naar eigen zeggen weinig nieuws. Dat geldt ook voor een aantal anderen in de bus.

Geen toezeggingen

'Er wordt een spel gespeeld over de ruggen van de Groningers', zegt een medereiziger.

'Je gaat nu naar huis terwijl er geen toezeggingen zijn gedaan, dus ja, het is een onbevredigend gevoel.'

Veel blabla

Henny Reiffers uit Zeerijp is wat uitgesprokener: 'Ik heb veel blabla en veel nietszeggende woorden gehoord.' En dat is volgens haar niet anders dan ze had verwacht. Toch heeft ze geen spijt van de reis naar Den Haag. 'Als je niks doet, heb je ook geen recht van spreken. Je kunt op de bank zitten mopperen. Ik heb geprobeerd mijn gezicht te laten zien.'

Het merendeel van de reizigers geeft aan dat het niet bij deze actie blijft. Vrijdag volgt de fakkeltocht in de stad Groningen. 'En daar zijn we weer bij!'

