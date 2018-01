Waarschuwing voor plaatselijke gladheid

Donkere gladde wegen in noordoost-Groningen (Foto: Jeroen Bos/112Groningen)

De Van Heemskerckstraat in Hoogezand is bedekt onder het sneeuw (Foto: Dennis Venema/112Groningen)

Het verkeer moet in de ochtendspits rekening houden met plaatselijke gladheid. Op dit moment trekken er winterse buien over onze provincie. Daaruit kan hagel en natte sneeuw vallen.

Automobilisten moeten in sommige delen van onze provincie bovendien rekening houden met 'autoroeten kraben', zegt onze weervrouw Harma Boer. Ook komende nacht kan er sneeuw vallen. Morgen gaat de sneeuw dan over in regen.

Het KNMI heeft vandaag voor het hele land code geel afgekondigd.