Auto compleet verwoest in Winschoten: 'Ik was echt in paniek'

Lisa Werkman uit Winschoten schrok zich rot toen ze zondagochtend met haar auto even weg wilde. 'Toen ik dichterbij kwam zag ik dat mijn wagen compleet was vernield'.

De auto is door onbekenden bekrast en ingedeukt.

Afdrukken

'Ik liep naar de auto toe en zag van een afstand al dat de wieldoppen eraf waren. De spiegels zijn kapotgetrapt, de ruitenwissers zijn eraf getrokken. De afdrukken van schoenzolen staan nog letterlijk op het dak. Ook is de motorkap is helemaal ingedeukt. Ik denk dat ze erop hebben staan springen'.

Werkman belde direct de politie: 'Ik was echt in paniek. Toen ik belde vertelden ze me dat er geen politieauto beschikbaar was en dat ik maar een afspraak moest maken. Ik kan pas vandaag terecht. Nu is het bewijs waarschijnlijk allemaal al verdwenen'.

Camerabeelden

Ze hoopt dat de daad is vastgelegd op camera. 'Mijn auto stond aan de Venne in Winschoten tegenover de Rabobank, daar hing een camera. Maar ik heb zelf geen recht op die beelden, dus dat moet de politie verder afhandelen. Dus nu is het afwachten.'

Ze denkt dat de vernieling zaterdag op zondagnacht is gebeurd: 'Met name door het uitgaansgebied hier denk ik dat er misschien dronken jongeren op hebben staan springen'.

Meerdere vernielingen

Volgens Werkman is het op het gebied van autovernielingen momenteel flink raak in Winschoten: 'Er zijn hier de afgelopen weken meerdere gevallen geweest van auto-inbraken. Ze zouden wellicht wat meer camera's op moeten hangen, zodat ze de daders beter kunnen pakken.'

