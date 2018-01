Verscheurd Groningen: swipen door het bevingsgebied

'Jongeren in het aardbevingsgebied zien hun ouders langzaam aftakelen door alle aardbevingsellende'.

Johan Vink (23) uit Loppersum is oprichter van de website Verscheurd Groningen. Vanuit zijn eigen (jongeren)perspectief wil hij in kaart brengen hoe onder andere zijn geboortedorp door de gaswinning is verwoest.

Basisschool

Slechts tien jaar oud was hij, toen hij in groep 6 in het klaslokaal voor het eerst voelde wat een aardbeving was. 'Als kind is dat niet te beschrijven. Dan kom je thuis en vraag je aan je moeder wat je precies hebt gevoeld.'

Veranderend straatbeeld

Vijftien jaar later, een week na de zware beving in Zeerijp van 3.4 op de Schaal van Richter, gaat Vink de straat op om zijn woonomgeving eens goed in kaart te brengen. In voor- en nafoto's op zijn website laat hij zien hoe het straatbeeld drastisch is veranderd:



Naar buiten treden

Het maken en bijhouden van de fotoreeks ziet Vink als een missie, en komt voor de 23-jarige naast zijn fulltime baan als systeembeheerder. 'Het is belangrijk dat jongeren meer naar buiten treden'. In RTL Late Night zag Vink maandagavond dorpsgenoot Stefan Warink al een woordje doen over het leven als jongere in het aardbevingsgebied.



Dagelijkse kost

De ouders van Johan zijn zelf gedupeerden van de aardbevingen in Loppersum. Dagelijks ziet hij wat dit met hen doet: 'Mijn ouders hebben morgen weer een gesprek met mensen over ons huis. Zij kunnen het nog goed relativeren, maar ze zijn wel heel erg boos over de gang van zaken. Ze sporen ook iedereen aan om die fakkeltocht te gaan doen.'



De scheur in de woonkamer van het ouderlijk huis van Johan, die inmiddels is gerepareerd. Voor de scheur kwam andere schade in de plaats.

Geen open brief

'Je ziet momenteel voornamelijk de ouders en de eigenaren van woningen in het bevingsgebied in het nieuws, maar kinderen zijn ook wezenlijk aangeslagen door wat er in de provincie gebeurt'. Een tijdje twijfelde Vink erover of hij een open brief zou sturen verschillende maatschappelijke organisaties, maar uiteindelijk koos hij ervoor om het in een website te visualiseren. 'Foto's zeggen meer dan duizend woorden'.

Hij vervolgt: 'Vandaar dat ik dacht: ik moet met iets anders komen. Vandaar het idee om mensen echt te laten zien hoe heftig het is als binnen een week of twee, een complete woonwijk weg is.'

Loppersum: krimpregio

Naast de vele schade aan panden en sloop als gevolg van de gaswinning, ziet Vink nog een ander gevolg: het vertrek van jongeren uit Loppersum. Zijn ouders zitten tot hun nek toe in de schadepapieren. 'Dat wil je als starter helemaal niet hebben. Al mijn vrienden zitten inmiddels in de stad.'

Reacties

Verscheurd Groningen staat sinds maandag online en de reacties zijn divers. 'Heel veel mensen vinden het een mooi initiatief, sommigen noemen het schokkend. Maar de scheuren zitten inmiddels ook in mensen en precies dát probeer ik duidelijk te maken.'

Tips

De website laat voornamelijk Loppersum zien, een van de grootste winningsgebieden van de NAM. Langzaam maar zeker wil Vink de pagina aanvullen met meer slideviews van andere verbouwde straten in de provincie. 'Ik heb inmiddels al een paar tips gekregen. Maar meer foto's zijn hartstikke welkom. Er zijn natuurlijk veel meer van dit soort straten.'

Disclaimer: de expositie Verscheurd Groningen over de gevolgen van aardbevingen, die momenteel in het provinciehuis wordt gehouden, is een ander project dan dat van Johan Vink.



