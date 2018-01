Roeken verjagen in Harkstede: 'Met megafoons, flinke kreten en laserpennen'

Het is een plaag aan de Vijverlaan in Harkstede. Auto's zitten onder de vogelpoep, buurtbewoners worden er 's nachts wakker van. Maar nu maakt de gemeente er werk van: de overlastgevende roeken moeten weg.

Deze week is de gemeente begonnen samen met buurtvrijwilligers de roekennesten uit de bomen te verwijderen.

Ook zijn er alternatieve nesten geplaatst bij de Scharmerplas. Die nesten zijn gemaakt van rieten manden waarin twee keer per week voer wordt gestrooid. Zo moeten de roeken als het ware verhuizen naar hun nieuwe plek.

Uit de hand gelopen

Beleidsmedewerker Klaas Kiewiet van Midden-Groningen staat er dinsdag klaar voor om de roeken te verjagen. 'Het is nog niet zo lang een probleem. Maar afgelopen jaar is het hier flink uit de hand gelopen. Het is voor ons de eerste keer dat wij maatregelen moeten nemen om de roeken te verjagen'.

Uit de laatste telling door omwonenden blijkt dat het aantal roeken inmiddels de 550 is gepasseerd.

Plan van aanpak

De medewerkers hebben in eerste instantie een roekenbeheerplan opgesteld. 'Het zijn voorwaarden om van de provincie toestemming te krijgen om roeken te verjagen', zegt Karel Kiewiet van de gemeente Midden-Groningen. 'Een vergunning daarvoor krijg je niet zomaar: je moet een goed beheerplan hebben en er moet een goede reden zijn om de dieren te verjagen.'

Andere locatie

Buurtvrijwilligers krijgen deze week de benodigde uitleg en vanaf vrijdag gaan ze echt bezig. Ook zijn de bomen al gesnoeid, zodat nieuwe nesten maken lastiger wordt. En nu maar hopen dat de roeken de Scharmerplas weten te vinden. En vooral: dat het weer rustig wordt aan de Vijverlaan.

Niet zo eenvoudig

Volgens Kiewiet is het een grote opgave om de roeken op de juiste plek te krijgen. 'We gaan samen met de bewoners heel veel lawaai maken. Met megafoons, flinke kreten, maar we gebruiken ook laserpennen'.

Assistentie

Bewoners van de Dorpshuisweg, Kloostersingel en de Vijverlaan assisteren de gemeente bij het verjagen van de vogels. Volgens de vogelverjager is het plan waterdicht: 'We hebben het getest. Het was een mirakel: ze gingen zo weg. Maar even later waren ze er weer, dus nu moeten we doorpakken'.

Angstkreten

Jan Rolf ten Hove van het provinciale Groenbeheer instrueert de vrijwilligers. 'We hebben een planning gemaakt voor de komende vier maanden, in de periode dat ze zich gaan nestelen. Elke morgen en iedere namiddag gaan twee vrijwilligers een rondje maken met de megafoon.'

Uit die megafoon komt een alarmerend geluid dat de kreten van kraaien nabootst.

Vicieuze cirkel

De ontheffing voor het verjagen van de vogels is geldig tot 2027. 'Dat geeft al wel aan hoe lastig het is om ze weg te krijgen', zegt beleidsmedewerker Kiewiet. 'De kans is groot dat ze zich op een andere plek gaan vestigen waar ze ook overlast zullen veroorzaken'.

