Waterbedrijf: drinkwater in regio Groningen-Hoogezand veilig

Er is niets aan de hand met het drinkwater in de regio Groningen-Hoogezand. Dat concludeert het Waterbedrijf Groningen na onderzoek.

Het waterbedrijf kreeg dinsdag klachten over een vreemde smaak en geur van het drinkwater. Het zou chemisch en zuur smaken. De klachten kwamen uit onder meer Hoogezand, Kolham en Siddeburen.

Alle kwaliteitseisen

Het Waterlaboratium Noord werd ingeschakeld om op diverse plaatsen watermonsters te nemen. Daaruit blijkt volgens een woordvoerder dat het drinkwater aan alle kwaliteitseisen voldoet en dat er dus geen gevaar is voor de gezondheid.

Andere samenstelling

Het Waterbedrijf Groningen vermoedt dat de vreemde smaak werd veroorzaakt door het opnieuw in gebruik nemen van een filterinstallatie op de productielocatie in Onnen. Daar zijn de afgelopen tijd onderhoudswerkzaamheden geweest.

Volgens een woordvoerder is hierdoor de samenstelling van het water tijdelijk iets veranderd, waardoor het water een andere smaak en kleur kreeg. Het bedrijf zegt dinsdag zo'n twintig klachten binnen te hebben gekregen. In totaal bevinden zich in het gebied dat door de productielocatie in Onnen van water wordt voorzien, zo'n 1200 klanten.

Extra controles

De komende dagen houdt het waterbedrijf voor de zekerheid extra metingen en controles. Bedrijven en instanties met een binneninstallatie en/of buffer wordt geadviseerd deze goed door te spoelen totdat de eventuele klachten verdwenen zijn.

