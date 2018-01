Kleine aardbeving in stad Groningen

Het is weliswaar een lichte aardbeving van 1.0 op de Schaal van Richter, maar die was vanochtend vroeg wel in de stad Groningen.

De beving is gemeten tussen de Oosterparkwijk en industrieterrein Driebond. De beving is volgens het KNMI 'geïnduceerd', wat betekent dat de beving is veroorzaakt door de gaswinning.

In oktober vorig jaar werd er ook een aardbeving gemeten in de stad. In de noordelijke stadswijk Paddepoel had de beving ook een kracht van 1.0 op de schaal van Richter. Eerder zijn er wel bevingen gemeten, met name in de richting van Ten Boer.