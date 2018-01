Bodembeweging wacht af wat telefoontje met Wiebes oplevert

De Groninger Bodem Beweging heeft woensdagmorgen gesproken met minster Wiebes over het besluit om uit het overleg over een nieuw schadeprotocol te stappen.

Voorzitter Jelle van der Knoop heeft telefonisch aan de minister uiteengezet wat zijn bezwaren zijn tegen dat overleg.

Onacceptabel

De bodembeweging vindt het onacceptabel dat het schadeprotocol zoals de regio dat vorig jaar oktober opstelde van tafel is geveegd. Uitgangspunt voor de onderhandelingen is een nieuw concept-protocol dat volgens de bodembeweging in de verste verte niet lijkt op het regiovoorstel.

Open discussie

Van der Knoop heeft van de minister geëist dat het concept van tafel gaat en dat er een open discussie plaatsvindt. Ook heeft hij verteld dat voor de bodembeweging de mogelijkheid van een contra-expertise voor bewoners met schade aan hun woning heel belangrijk is.

Deelnemen

Van der Knoop wacht nu af wat het bestuurlijk overleg van woensdag in Den Haag brengt. Als de minster en regionale bestuurders daar bepalen dat het concept-voorstel van tafel gaat, overweegt de bodembeweging alsnog mee te doen.

Van der Knoop: 'De toon van de minister was positief, maar hij moet dat wel gepaard laten gaan met dienovereenkomstige daden.'

Basis voor overleg

Het Groninger Gasberaad heeft pas na het bestuurlijk overleg contact met de minister. Susan Top van het gasberaad zit dan in Den Haag met Wiebes om tafel. Ook zij zal daar eisen dat het regiovoorstel als basis voor het overleg zal dienen.

Lees ook:

- Eikenaar: 'Wiebes biedt openingen om van contouren af te komen'

- Eikenaar over GBB en Gasberaad: 'Heb er wel begrip voor'

- Groninger Bodem Beweging stapt uit overleg schadeprotocol

- Bodembeweging: 'Fakkeltocht trekt twee keer zo veel deelnemers als vorig jaar'