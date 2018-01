Hoger beroep van tafel; FNV en Alescon bereiken akkoord

Vakbond FNV heeft een akkoord gesloten met het Drentse werkvoorzieningsschap Alescon over het nabetalen van loon aan 532 medewerkers die gedupeerd waren door een uitzendconstructie. Het hoger beroep dat Alescon wilde instellen, is hiermee van tafel.?

Vrijdag hebben de partijen overeenstemming bereikt, zo meldt de FNV.



Rechter

Alescon had in 2011 een eigen uitzendconstructie bedacht om meer mensen aan het werk te houden. Ze deden hetzelfde werk als eerder, maar kregen minder betaald omdat ze voortaan onder de uitzend-cao vielen.

Na aanvankelijke instemming met de constructie stapte de FNV in 2016 alsnog naar de rechter. Die stelde de werknemers eind vorig jaar in het gelijk.

Kwestie-Moorlag

Het vonnis over de uitzendconstructie was eind vorig jaar de aanzet tot de commotie rond PvdA-Kamerlid William Moorlag. De Winsumer was van 2015 tot 2017 directeur van Alescon en zette in die functie de gewraakte uitzendconstructie die zijn voorganger had bedacht voort.

Leden van de PvdA eisten Moorlags aftreden als parlementariër, maar een interne partijcommissie oordeelde zondag dat Moorlag toch Kamerlid namens de PvdA mag blijven. Volgens de commissie had Moorlag goede bedoelingen en blijft hij geloofwaardig als Kamerlid.

Terugbetalen

De FNV en Alescon hebben nu afgesproken dat de medewerkers alles krijgen nabetaald wat ze zijn misgelopen.

Het gaat daarbij onder meer om een eindejaarsuitkering, seniorenverlof, ziekengeld volgens de cao van de sociale werkvoorziening en een vergoeding van de vakbondscontributie. Ze krijgen dat in één keer uitgekeerd, zodat ze niet het risico lopen zorg- of huurtoeslagen terug te moeten betalen.

Nabetaling

Met de nabetaling is een bedrag van 900.000 euro gemoeid. Daarnaast kost de nieuwe constructie, waarbij driehonderd medewerkers per 1 januari in vaste dienst zijn gekomen, Alescon op jaarbasis 400.000 euro extra.

Dat geld zal volgens het werkvoorzieningsschap moeten worden opgehoest door de zes gemeenten waarvoor het SW-bedrijf actief is, waaronder Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo.

Signaal naar sector

De FNV is blij met het behaalde resultaat. Volgens de bond wordt met het akkoord ook een signaal afgegeven binnen de sector.

