Achttien aardschokken in Stad, maar in welke delen precies?

De lichte beving in de stad van woensdagochtend was de achttiende stadse aardbeving in de historie. Maar nog nooit was er een beving zo dicht bij het stadscentrum.

Geschreven door Tristan Braakman

Redacteur

De aardschok had een kracht van 1.0 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij de Sontbrug aan de oostkant van de stad. Gemeten vanaf het stadhuis is dat 2.02 kilometer. De beving in Paddepoel eind vorig jaar was tot vandaag het dichtst bij het stadscentrum. Gemeten vanaf het stadhuis is dat 2.59 kilometer. De Stadse bevingen in kaart Op de onderstaande kaart kun je alle achttien aardbevingen binnen de stadsgrenzen van Groningen bekijken. De paarsgekleurde pictogrammen op de kaart laten zien dat een beving een kracht had van 1.0 op de schaal van Richter, of zwaarder. Je kunt inzoomen op de kaart en je krijgt meer informatie door te klikken op de pictogrammen. De kaart is samengesteld op basis van deze lijst van het KNMI, waarop alle aardbevingen staan die in onze provincie zijn geregistreerd.

