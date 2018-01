Lopend Vuur: Ik geef Wiebes het voordeel van de twijfel

Voor de nieuwe gasminister Eric Wiebes was het gisteren het eerste gasdebat. Hij kon nog niet zeggen wanneer hij met regels komt voor de afhandeling van schade door gaswinning in Groningen.

Wiebes wil deze kabinetsperiode wel de gaswinning verder omlaag brengen dan wat in het regeerakkoord staat afgesproken. Hoeveel en per wanneer weet hij nog niet. Ook wil Wiebes dat er een loket komt waar Groningers hun schade melden, zonder dat de overheid of de NAM daarbij direct betrokken zijn.

Wiebes is de opvolger van Henk Kamp, die zich in Groningen niet heel populair maakte. Kamp en Wiebes zijn beide van VVD-huize. Tijdens zijn bezoek onlangs liet de nieuwe minister al weten dat er nu snel iets moet gebeuren. En hij is nu ook aan zet.

