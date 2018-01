Deel dit artikel:











Zaak tegen Winschoter die Mark Rutte bedreigde opnieuw uitgesteld (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De zaak tegen de 47-jarige man uit Winschoten die via Facebook opriep minister president Mark Rutte 'op te hangen' of 'dood te schieten', is opnieuw uitgesteld.

Geschreven door Marjan Buring

In november werd de zaak al eens opgeschoven omdat de Winschoter zich die ochtend ziek meldde. Aanwezigheidsrecht Deze keer bleef opnieuw het beklaagdenbankje leeg. Uit het dossier werd namelijk niet duidelijk of de dagvaarding wel aan de man is uitgereikt. Een verdachte moet gebruik kunnen maken van zijn aanwezigheidsrecht. In deze zaak bestaat de kans dat de man niets van de zitting afweet. De rechter besliste daarom dat er opnieuw een dagvaarding moet worden verstuurd. 'Doodschieten die vent' De Winschoter wordt verdacht van opruiing en bedreiging. Volgens het Openbaar Ministerie postte de man vorig jaar begin februari op de openbare Facebookpagina van de VVD onder een bericht de teksten: 'Rutte hang je op vieze flikker, weg met die oplichter en doodschieten die vent'. Het is nog niet duidelijk wanneer die zaak alsnog dient.