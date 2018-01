Westerwolde ziet rechtszaak over zonnepark met vertrouwen tegemoet

De gemeente Westerwolde ziet de rechtszaak die het echtpaar Hans ter Heijden en Loes Runge heeft aangespannen tegen de gemeente met vertrouwen tegemoet.

'We zijn als gemeente van mening dat de vergunning voor het zonnepark volgens de juiste procedures is verstrekt', zegt wethouder Bart Huizing.

Onderbouwen

Wel staat het natuurlijk eenieder vrij om een rechtszaak aan te spannen, zegt Huizing. 'Wij hebben de vergunning afgegeven, en staan daar nog steeds achter. We zullen dat ook onderbouwen in de rechtszaak.'

Richtlijnen

De procedures zijn volgens de wethouder dus goed gevolgd, maar hij sluit niet uit dat dat in het vervolg anders gaat gebeuren. 'Dit jaar gaan we als gemeente de richtlijnen opstellen hoe we met duurzaamheid en daarmee met zonneparken om willen gaan. Het kan zijn dat we daar de mensen bij gaan betrekken, maar dat moeten we dit jaar nog verder uitwerken'.

Lees ook

- Echtpaar neemt het op tegen gemeente en Powerfield: 'Het voelt als David tegen Goliath'