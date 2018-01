Rondje Groningen: Waarom blijven we eigenlijk hier?

Elke dag, stipt om 21:00 uur, publiceren we de meest opvallende social media-berichten uit Stad en Ommeland. Met vandaag:

1) Voor al 'die mensen daar in Groningen'.

Deze Amsterdamse steekt ons een hart onder de riem.

2) Het is de kunst om niet bang te zijn.

In het korte verhaal bij deze foto krijgen we het advies om niet te voorzichtig te leven.

3) Afzien in Den Haag.

Voor de Groningers die gisteren het gasdebat in Den Haag bijwoonden, was het wel afzien.

4) Gerommel.

Enkele uren na het gasdebat was er een beving in de stad Groningen. Ook ontstond onrust over 'gerommel' op het Hoogeland.

5) Rampzalig maar geen ramp.

Waarom zijn de bevingen in onze provincie geen ramp? Roger legt uit:

6) Dé oplossing.

Mark heeft ondertussen de oplossing gevonden. BAM!

Ron is het roerend met hem eens:

7) Aansluiting bij Duitsland.

Of toch kiezen voor deze optie?

8) Wolvin mijdt Groningen.

Duidelijk is dat zelfs wolvin Naya niet naar Groningen wil.

9) ESNS-time!

And now for something completely different: Festival Eurosonic Noorderslag gaat vanavond van start in Groningen en dat is duidelijk te merken.

10) Waarom wij hier blijven.

Om terug te komen op de aardbevingen. Op Twitter wordt vaak aan Groningers gevraagd: Waarom blijven jullie daar?

Nou, daar weten wij het antwoord wel op!

(En natuurlijk omdat wij, in tegenstelling tot Den Haag, een universiteit, een universitair ziekenhuis, een vliegveld en zelfs een overdekte ijsbaan hebben...)

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Lees hier de vorige edities.