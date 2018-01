Noord Vandaag: Is Groningen sexy genoeg om de EBBA Awards te behouden?

Hamburg, Barcelona en Parijs trekken eraan: de EBBA Awards. Deze Europese muziekprijzen worden uitgereikt tijdens Eurosonic Noorderslag. Maar is Groningen sexy genoeg om deze prestigieuze uitreiking te behouden? Dat en meer in Noord Vandaag.

De komende vier dagen is Groningen de muziekhoofdstad van Europa. Naast talloze beginnende artiesten staan ook bekendere acts als Haevn, Roxeanne Hazes en, na veel discussie, rapper Boef op het podium. Als je geen hotel hebt geboekt, kun je dan eigenlijk nog wel een slaapplaats vinden? (01:55)

Verder in Noord Vandaag:

- Peter de Haan, oftewel Pé Daalemmer, wil dat zijn ouderlijk huis in Loppersum behouden blijft. Het pand staat op de nominatie om te worden gesloopt vanwege bevingsschade. De Haan legt uit waarom sloop voorkomen moet worden en wat er volgens hem dan wel met het gebouw moet gebeuren. (13:17)

- De Groninger zanger Eddy Koekkoek is op 67-jarige leeftijd overleden. Peter de Haan vertelt over een bijzonder optreden met Koekkoek op Dierendag. Ook zijn we langs gegaan bij Lou Leeuw. Deze Groninger artiest pakt zijn fotoboeken erbij. (07:07)

- In het Doe Museum in Veendam is een tentoonstelling over selfies. In een fotostudio kun je aan de slag gaan met het maken van de mooiste selfie ooit. Van die bijzondere portretten wordt dan ook weer een expositie gemaakt. (18:54)

