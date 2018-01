Fakkeltocht maakt rondje door noorden van centrum stad

De route van de fakkeltocht die vrijdag wordt gehouden tegen de gaswinning in onze provincie, is bekend.

De naar verwachting achtduizend demonstranten lopen een route door het noorden van de stad. Ze vertrekken vanaf de Vismarkt via de Brugsraat en het Hooge der A richting Diepenring. Via het Gedempte Kattendiep lopen de actievoerders dan richting Zuiderdiep en door de Herestraat terug naar de Vismarkt.

Tegelijk met Eurosonic

De route ging vorig jaar nog door de zuidkant van het stadscentrum. Dat kan deze keer niet, omdat muziekfestival Eurosonic tegelijkertijd aan de gang is. Die route zou te veel hinder geven, omdat in de stad allerlei podia zijn. De bands moeten die podia wel zonder problemen kunnen bereiken. Eurosonic heeft verder een groot podium op de Grote Markt; daar gaat de route als het ware met een boog omheen.

Onderlinge solidariteit

Volgens burgemeester Peter den Oudsten zijn beide organisaties er onderling prima uitgekomen en hebben hijzelf en de politie geen bezwaren tegen de dubbele drukte in de stad. 'Ik verwacht ook dat er een stemming is van onderlinge solidariteit. We denken dat het heel goed te doen is.'

Burgemeester Den Oudsten loopt zelf ook mee met de fakkeltocht.

Freek de Jonge roept iedereen op om mee te lopen:



