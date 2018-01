Groninger is achteraf blij met aanhouding: 'Het gaat nu veel beter'

'Als hij geen excuses aanbiedt, schiet ik een kogel door zijn kop.' Dat zei een 28-jarige Groninger tegen de agent die hem afgelopen juli in Roden oppakte met hennep in zijn bezit.

De Groninger reed in juli op zijn scooter door Roden, toen een agent zag dat het kenteken gesignaleerd stond.

Gripzakjes

Daarop hield de agent zowel de Groninger en de jongen die bij hem was staande. Daarop rook de politieman hennep. De man bleek meerdere 'gripzakjes' met hennep bij zich te hebben. Later werd ook nog een hoeveelheid van ongeveer 300 gram hennep in beslag genomen.

Bedreigingen

Terwijl de man vastzat uitte hij bedreigingen tegen de agent die hem had aangehouden. Zo gaf hij aan de man een kogel door zijn kop te schieten of een van zijn kinderen te pakken als hij geen excuses maakte.

'Die bedreiging had niet gemoeten', zei de Groninger in de rechtbank in Assen. 'Die eerste dagen waren heel vaag. Pas toen ik Valium kreeg ging het beter.'

Blij

Inmiddels heeft de man via een zorggroep een woning gekregen en werkt hij mee op het bedrijf van een vriend. 'Eigenlijk ben ik wel blij dat ik ben aangehouden. Het gaat nu veel beter. Het werk dat ik doe vind ik erg leuk en ik leer veel. Volgend jaar hoop ik voor mijzelf te kunnen beginnen.'

Compliment

De rechter vond drugshandel onvoldoende bewezen. De bedreigingen aan het adres van de agent en de aanwezigheid van hennep wel. Daar kreeg de man een gevangenisstraf voor opgelegd die gelijk was aan het aantal dagen dat hij al heeft gezeten.

Als de man binnen drie jaar weer de fout in gaat wacht hem een gevangenisstraf van 2 maanden. 'Het is knap dat hij een hele andere wending aan zijn leven heeft gegeven. Dat verdient een compliment', zei de rechter.