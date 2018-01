Deel dit artikel:











Gemeente wil naadje van de kous weten over aardbeving onder Stad Wethouder Roeland van der Schaaf van de gemeente Groningen (Foto: Chris Bakker / RTV Noord)

'We willen een helder beeld hebben; we willen weten hoe de ondergrond in beweging is.'

Geschreven door Eva Hulscher

Verslaggever

Dat zegt de stadse wethouder Roeland van der Schaaf over de aardbeving van 1.0 op de schaal van Richter woensdagmorgen. Twee bevingen in korte tijd De wethouder vindt het 'raar' dat er in korte tijd twee bevingen onder de stad zijn geweest. De beving van woensdag is gemeten tussen de Oosterparkwijk en industrieterrein Driebond. In oktober was er al een soortgelijke beving onder de wijk Paddepoel. Van der Schaaf: 'Ook die konden we niet echt verklaren; er ligt geen gas onder de stad Groningen. We willen nu het naadje van de kous weten.' Gevraagd om rapport SodM Het gemeentebestuur heeft al gevraagd om een rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen en de NAM voor de beving onder Paddepoel. Dat is nog niet binnen. Ook voor de beving van woensdag gaat de gemeente zo'n rapport opvragen. 'Er is alle reden om daar duidelijkheid over te krijgen en die gaan we dus ook eisen.'

