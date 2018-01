Gasberaad: 'We overwegen om weer aan te schuiven bij overleg schadeprotocol'

Het Groninger Gasberaad is gerustgesteld na het gesprek met minister Wiebes op woensdagochtend. De organisatie overweegt om weer deel te nemen aan het overleg over het schadeprotocol.

'Het was een goed gesprek met de minister', zegt secretaris Susan Top van het Gasberaad.

Regiovoorstel

'Het is voor ons belangrijk dat het regiovoorstel uitdrukkelijk besproken wordt', gaat Top verder. 'Daar gaan we vanuit, want dat heeft Wiebes toegezegd. Dat betekent overigens niet dat alle punten ingewilligd worden. Wel dat we nu over die punten gaan praten.'

Hangijzers

Ze wijst op een van de pijlers van het voorstel: de verantwoordelijke staat. 'Dat probeert Wiebes nu waar te maken. Hij heeft toegezegd dat de NAM nu écht uit het overleg is. Dat was een van de heetste hangijzers. Zo kan de NAM zich niet meer bemoeien met de spelregels van de schadeafwikkeling.'

Heroverwegen

Top, die dinsdag nog aangaf uit het overleg te stappen, moet 'alles nog wel op een rijtje zetten' voordat het Gasberaad eventuele stappen gaat ondernemen. 'Maar ik ben een stuk meer gerustgesteld uit dit overleg gekomen dan ik hiervoor was. Dat is een aanleiding te heroverwegen om deel te nemen aan het overleg.'

Uitslag

Volgens haar zijn in het overleg punten gewijzigd waarover beide partijen het 'pertinent oneens' waren. 'Hoe langer we nu wachten om deel te nemen aan het overleg, hoe meer we missen.' Woensdagavond of donderdagochtend hoopt het Gasberaad eruit te zijn. 'Want morgenmiddag staan de volgende overleggen gepland.'

