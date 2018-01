EBBA Awards in Groningen: van Adele tot Dua Lipa

Sinds 2009 worden de EBBA Awards uitgereikt tijdens Eurosonic Noorderslag. En vele talenten braken in de afgelopen negen jaar door.

Ook woensdagavond worden de EBBA's weer uitgereikt aan talentvolle artiesten die buiten hun eigen land succes hebben met hun eerste album van het jaar ervoor. Hieronder een overzicht van de prijswinnaars:

2009

The Script, Lykki Li en Kraak & Smaak vallen in de prijzen. Maar ook deze bekendheid:



2010

Onder andere Peter Fox, die later een hit scoorde met Haus Am See, YouTube-zangeres Esmeé Denters en deze man staan op het podium om een prijs in ontvangst te nemen:



2011

Mumford & Sons en Caro Emerald winnen een EBBA. Maar vanuit België kwam een van de meest bijzondere buitenlandse artiesten van de afgelopen jaren:



2012

De dancemuziekis goed vertegenwoordigd met Afrojack en de Swedish House Maffia. Maar ook deze Belgische zangeres:



2013

Het IJslandse Of Monsters and Men houdt een EBBA Award omhoog, net als Dope D.O.D. Dat geldt ook voor een grote ster van nu:



2014

'Once I was seven years old...' Menig muziekliefhebber zingt de tekst van Lukas Grahams '7 years' uit 2015 uit volle borst mee. En het begint allemaal een jaar eerder met een EBBA voor de Deense band. Wie ook wint?



2015

Het stemgeluid van de Zweedse zangeres Tove Lo bezorgen haar een EBBA Award. Dit geldt ook voor Hozier, bekend van de hit Take Me To Church. Vanuit ons eigen land valt dit duo in de prijzen:



2016

Nederlands succes voor Kovacs. Maar ook Christine and the Queens, die later een hit scoort met het aparte geluid van Tilted. Mede dankzij deze zomerhit wint ook Álvaro Soler:



2017

Dua Lipa straalt tijdens de EBBA Awards als winnares. Ze bestormt inmiddels de muziekwereld. Dit geldt ook voor deze Noor, die vorig jaar een megahit scoorde:



2018

Dit jaar dient talent uit onder andere Finland en Bulgarije zich aan. Uit België de 18-jarige Ellie Delvaux, beter bekend als Blanche. Met dit nummer stond ze op één in haar thuisland en werd ze vierde op het afgelopen Eurovisie Songfestival.



