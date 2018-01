Omwonende Eemskanaal boos over plannen voor vaste woonschepen

Aan het Eemskanaal in Groningen ligt de komende dagen een slaapboot waar artiesten en bezoekers van Eurosonic kunnen overnachten. Maar als het aan de gemeente ligt, kan dat straks niet meer.

'Nee, dat klopt', zegt Wim Berrelkamp. Hij woont aan het kanaal en heeft uitzicht over het kanaal. 'De gemeente heeft gepland om daar woonboten te plaatsen. Als die woonboten daar liggen, kunnen er geen andere boten meer liggen. Ook onze eigen Groningse binnenvaartschippers kunnen er niet meer liggen', zegt hij.

Vaste ligplaatsen

'Dan krijg je dus altijd vaste ligplaatsen en vaste bebouwing voor een straat die niet eens zo breed is. Het zit vlak voor je neus', vervolgt Berrelkamp.

Op de vraag wat hij daar erg aan vindt, aangezien er nu ook vaak schepen voor de deur liggen, zegt Berrelkamp: 'Er ligt nu af en toe een schip voor, en die gaat weer weg. Straks liggen er huizen voor, maar dan op het water.'

Uitzicht

'Dat vind ik niet prettig, want dat belemmert ons uitzicht. Ze moeten ook stoken. Ze hebben misschien houtkachels die altijd branden, en niet af en toe eens voor de gezelligheid. Dat levert ook vervuiling op. Er komt ook meer verkeer en dan krijgen we meer parkeerproblemen', zegt Berrelkamp.

'Straks wonen we niet eens meer aan het water, maar in de binnenstad. Zelfs nog slechter, want dan zit je met een hele korte afstand tussen de woonboten en de ramen van de huizen.'

Gemeente

Als het aan de gemeente ligt, gaan de plannen in 2019 of 2020 door. Berrelkamp is boos dat er niemand van de gemeente even langs is gekomen om het over de plannen te hebben.

'We zagen ergens in september de watervisie en de plannen van de gemeente. In oktober hebben we met het contactformulier gevraagd of ze eens langs konden komen om te overleggen over de plannen'

Hij vervolgt: 'Daar kregen we geen reactie op. Toen hebben we weer gebeld en gemaild. Daar kwam tot op heden geen reactie op. Ook na een brief naar de gemeente toe, is er niet echt een reactie gekomen op de plannen.'

