LIVE: Mons - Donar 84-65 (gesloten) Jason Dourisseau gaat voor een lay-up tegen Bosna (Foto: RTV Noord)

De basketballers van Donar spelen woensdagavond in België tegen Belfius Mons-Hainaut. Het is de derde wedstrijd in de tweede ronde van de Europe Cup. Het duel is live te volgen bij RTV Noord.