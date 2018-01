Het Eemshotel vernieuwt in financieel zware tijd

Het Eemshotel in Delfzijl heeft het moeilijk. Ondernemer Bert Boert kan - figuurlijk gezien - het hoofd lastig boven water houden. De werkzaamheden aan de nieuwe dijk spelen hem parten.

Toch geeft Boer het hotel deze zomer een grootscheepse opknapbeurt. Zo komt er een nieuwe brug die aan gaat sluiten op een terras voor 75 mensen.

Tijdelijke weg is drempel

Pal voor het hotel is het momenteel een komen en gaan van vrachtwagens en graafmachines. De zeedijk wordt versterkt en twee meter verhoogd. Door die werkzaamheden is het hotel nu minder goed bereikbaar.

Over een deel van de nieuwe dijk loopt nu een tijdelijke weg, waardoor het hotel bereikbaar is. Toch vormt dat een drempel waardoor restaurantgasten nauwelijks komen, zegt Boer:

'Internationale gasten uit Duitsland, Engeland en Scandinavië komen wel. Die reserveren op afstand en weten niet hoe het er hier uitziet. Maar de mensen die een hapje komen eten blijven weg. Die moeten we zo snel mogelijk weer terugkrijgen', vertelt Boer.

Geen kok

Voor de Delfzijlster ondernemer is dat lastig, zeker omdat het niet zijn enige probleem is. Boer is ook nog altijd op zoek naar een kok. Tot die tijd staat hij zelf in de keuken: 'Koks zijn de laatste tijd niet meer te vinden. Dat probleem speelt in het hele land. Je moet al iemand hebben die in Delfzijl woont en dichter bij huis wil werken.'

Het Eemshotel wordt deels financieel gecompenseerd voor de overlast, maar desondanks komt het voor Boer nu aan op ondernemerschap. 'Je kunt twee dingen doen: er tegenaan schoppen en zeggen dat je er niet blij van wordt. Maar daar heb je alleen jezelf mee. Je moet het positief benaderen, dingen bedenken waarmee we gasten terughalen.'

Twee weken dicht

Daarom wil hij de werkzaamheden aan het hotel combineren met de werkzaamheden aan de dijk. De huidige brug wordt gesloopt. De nieuwe brug komt een verdieping hoger te liggen en sluit aan op het nieuwe terras, de receptie en het restaurant.

Naar verwachting beginnen de werkzaamheden rond de zomervakantie. Het Eemshotel gaat dan twee weken dicht. De dijkverhoging bij het Eemshotel is in 2019 afgerond, verzucht Boer. 'Dus we blijven er nog wel even mee zitten, dat is een gegeven feit.'

