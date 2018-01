Delfzijlster inbreker bekent schuld: ik had verkeerde vrienden

Drie jaar nadat hij de inbraken in Marum en Roodeschool pleegde, is een 23-jarige man uit Delfzijl veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. Ook moet hij een flink geldbedrag terugbetalen aan de slachtoffers.

Hoewel hij in politieverhoren de twee inbraken altijd heeft ontkend, bekende de Delfzijlster in de rechtszaal toch verantwoordelijk te zijn. In augustus 2014 brak de man samen met een ander in een woning met kapsalon in Roodeschool in. Bij de inbraak werd ruim tienduizend euro en diverse sieraden, elektronische apparaten en kappersartikelen meegenomen.

DNA

Precies een jaar later was de man betrokken bij een inbraak in de Texaco in Marum, waar de twee een groot aantal pakjes sigaretten meenamen. Na beide inbraken werd DNA aangetroffen. In het tankstation liet de man een bloedspoor achter, in de woning een 'vetvlek' op het raam.

Verkeerde vrienden

Eerder ontkende hij de beide inbraken, maar in de rechtbank in Assen wilde hij die verklaring graag aanpassen. 'Hierbij geef ik toe dat ik dat heb gedaan. Het was een heel andere periode dan nu', verklaarde de man. 'Toen had ik verkeerde vrienden, schulden en geen vaste verblijfplaats. Maar nu gaat het veel beter.'

Flinke schadevergoeding

Naast de 120 uur werkstraf krijgt de man ook een gevangenisstraf van 33 dagen opgelegd met een proeftijd van 2 jaar. Hiervan zijn 30 dagen voorwaardelijk, de andere dagen heeft hij al doorgebracht in de gevangenis.

Ook moet de man een flinke schadevergoeding betalen voor zowel de materiele, als immateriële schade. Gezamenlijk komt de vergoeding neer op zo'n twaalfduizend euro.