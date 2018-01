'Haren trekt de kar van een herindelingswerkgroep'

Haren blijkt toch een grotere rol te hebben in het tot stand komen van een herindeling dan burgemeester Pieter van Veen en wethouder Michiel Verbeek beweren.

Een Harener ambtenaar is als 'trekker' van een werkgroep structureel bij de fusiebesprekingen betrokken en heeft een vaste plek aan tafel. In de werkgroepen worden voorbereidingen genomen op de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

RTV Noord en Dagblad van het Noorden spraken gezamenlijk uitvoerig over het functioneren van de werkgroepen met de Groningse ambtenaar Klaas van der Hoek en Niko Beets, woordvoerder van de Groningse burgemeester Peter den Oudsten. Van der Hoek is voor Groningen de projectleider van de werkgroepen. Ook coördineert hij de belangen van de gemeente Ten Boer rondom de werkgroepen.

Ontkennen

Het Harense college van burgemeester en wethouders ontkende eind vorig jaar stellig dat Haren een actieve rol in de werkgroepen speelt. Volgens zowel burgemeester Pieter van Veen als wethouder Michiel Verbeek (D66) zouden Harense ambtenaren geen vaste plek aan tafel hebben en slechts als 'goede buur' incidenteel vragen beantwoorden.

De ambtelijke werkgroepen zijn in het leven geroepen om voorbereidingen te treffen op de voorgenomen herindeling tussen Groningen, Haren en Ten Boer. Haren is nog altijd fel tegenstander van de herindeling. Gezond Verstand Haren (GVH) stapte vlak voor het nieuwe jaar uit het college, omdat Haren de werkgroepen van informatie voorziet.

Verantwoordelijkheden trekker

Naar nu blijkt, speelt Haren toch een grotere rol dan burgemeester en wethouders zeggen. 'De trekker van een werkgroep heeft een vaste plek aan tafel', zegt Van der Hoek. 'De trekker is ook degene die tijdens de eerste bijeenkomst de vragen heeft opgesteld waar de werkgroep zich mee bezighoudt.' Dezelfde vragen die Haren zegt 'incidenteel te beantwoorden'.

De trekker van een groep heeft bovendien vier verantwoordelijkheden, laat Van der Hoek weten. De trekker roept de vergadering bij elkaar. Hij of zij 'voert de pen'; maakt aantekeningen, notuleert de bijeenkomsten en schrijft stukken voor de werkgroep. De trekker bewaakt de voortgangsresultaten en zorgt dat gestelde deadlines worden gehaald. Bovendien zorgt hij of zij voor de uiteindelijke eindrapportage van het gedane werk.

Wij geven alleen informatie als de vraag gesteld wordt Willem Schwertmann-Projectleider werkgroepen

Trekker structureel onderdeel werkgroepen

De verantwoordelijkheden maken van de trekker een structureel onderdeel van de werkgroep en passen niet bij het beeld dat burgemeester Van Veen en wethouder Verbeek tot kort geleden schetsten. Een beeld dat ook de Harense ambtenaar Willem Schwertmann, projectleider werkgroepen namens Haren, onlangs nog benadrukte: Haren heeft geen vaste positie in de werkgroepen. 'Wij geven alleen informatie als de vraag gesteld wordt.'

Die uitspraak lijkt geen stand te houden, aangezien de trekker van elke groep ook de vragen opstelt. Haren heeft bij minstens een werkgroep niet alleen vragen beantwoord, maar meegewerkt aan het formuleren ervan.

Gemeentesecretarissen

Volgens Van der Hoek en documentatie van de werkgroepen die RTV Noord en Dagblad van het Noorden op verzoek kregen, vond de startbijeenkomst van de werkgroepen plaats op 13 juli 2017. De eerste vragen over het bestaan van werkgroepen en Harense deelname eraan kwamen tijdens de raadsvergadering van 27 november 2017. Burgemeester Van Veen zei toen niets over werkgroepen te weten.

'Als projectleider krijg ik mijn opdracht van de gemeentesecretaris', legt de Groningse ambtenaar Van der Hoek desgevraagd uit. 'De werkgroepen kunnen hun opdracht pas uitvoeren, als de gemeentesecretarissen hun akkoord hebben gegeven.'

Gemeentesecretarissen werken nauw samen met de burgemeester en informeren de burgemeester over hun werkzaamheden. Dat lijkt haaks te staan op Van Veens reactie in november 2017 waarin hij zei 'geen signalen' van werkgroepen te hebben ontvangen.

Een week na de eerste ontkenning van de werkgroepen, maakte RTV Noord bekend dat ze wel degelijk actief waren. Wethouder Verbeek bevestigde daarop dat Haren 'incidenteel' vragen beantwoordde.

Motie tegen medewerking herindeling

Deelname aan de herindelingswerkgroepen is binnen de Harense gemeenteraad een gevoelig onderwerp. De aangenomen motie van 5 september 2016 gebiedt het college zich alleen bezig te houden met het behoud van zelfstandigheid. Structurele medewerking aan werkgroepen die de herindeling voorbereiden, zouden tegen de motie ingaan.

Het gaat alleen om het delen van informatie Michiel Verbeek-wethouder

Reactie wethouder Verbeek

Volgens wethouder Michiel Verbeek heeft Haren inderdaad een grotere rol gespeeld in de werkgroep P&O, maar doet dat niet af aan zijn eerdereuitspraken over de Harener betrokkenheid.

'Het gaat alleen om het delen van informatie. De taakomschrijving van een trekker is volstrekt irrelevant, want dat is in die zin helemaal niet aan de orde.'

Trekker speelt nog geen rol

Zowel de wethouder als Willem Schwertmann, projectleider van de werkgroepen namens Haren, benadrukken dat de Harener ambtenaar de trekkersrol zoals omschreven door Groningen nog niet op die manier heeft uitgevoerd.

Hoewel de Harense ambtenaar volgens Schwertmann wel de vergaderingen van de werkgroep bijeen heeft geroepen, gaat volgens de projectleider de volledige invulling van de trekkersrol pas in de volgende fase in. 'Dan pas gaat de trekker echt zijn rol spelen', zegt Schwertmann.

Dat Haren niet alleen vragen beantwoordt, maar ze ook helpt opstellen, maakt volgens wethouder Verbeek ook geen verschil in de betrokkenheid zoals die eerder door hemzelf en de burgemeester is uitgelegd.

